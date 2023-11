Lgbtq+: Schlein, ‘necessario riconoscere diritti ma da Meloni aperta ostilità contro famiglie’**

Roma, 14 nov (Adnkronos) – “Stamattina a Padova si sono svolte le prime udienze sulle impugnazioni degli atti di nascita di 37 bambine e bambini con due mamme. La Procura ha chiesto il rinvio alla Corte Costituzionale. Una vicenda molto dolorosa, che potrebbe portare a privare legalmente questi bambine e bambini – alcuni dei quali hanno più di sei anni – di una delle due mamme”. Lo dice Elly Schlein.

“Questo avviene per un motivo molto semplice, e grave: in Italia non c’è una legge che riconosca pari dignità a tutte le famiglie e pieni diritti alle bambine e ai bambini di famiglie omogenitoriali. Fin dal 2021, la Corte costituzionale ha invitato il Parlamento a provvedere, per colmare un “intollerabile” vuoto di tutela -prosegue la segretaria del Pd-. La risposta è stata il silenzio e, con il Governo Meloni, l’aperta ostilità verso queste famiglie. È invece necessario che la politica si assuma la responsabilità di dare risposte, e di approvare una legge sul riconoscimento pieno dei diritti di queste bambine e bambini e dei loro legami familiari”.