Un pareggio che sa di rimpianti, sia per l’andamento del match incanalato per due volte nel verso giusto, sia per lo sguardo ai risultati delle dirette concorrenti e alla chance di una notte in vetta sfumata con il gol di Oviszach. È un Benevento che rallenta il suo andamento dopo le due vittorie consecutive e che soprattutto mette in mostra più di una difficoltà in difesa, reparto che ha dominato questa prima parte di stagione giallorossa.

