Inps, innovazione al servizio del cittadino

Roma, 14 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Transizione digitale e innovazione tecnologica sono i driver che guidano la profonda trasformazione nel modello di servizio dell’Inps nella direzione della digitalizzazione quale nuovo standard di erogazione delle prestazioni. Un cambiamento che risponde alla crescente domanda da parte dei cittadini di servizi pubblici più efficienti, accessibili e personalizzati. Trasformazione digitale significa saper cogliere le opportunità generative delle nuove tecnologie, quindi riorganizzare profondamente processi, servizi e relazioni con gli utenti, i dipendenti, i collaboratori e i soggetti esterni quali enti, associazioni, intermediari istituzionali. Mantenendo sempre la centralità delle persone. ()

Il concetto chiave di questa trasformazione è la presa in carico dei bisogni di ciascun utente, in una visione utente-centrica che prevede un’interazione costante e coerente in linea con le reali necessità del singolo. L’obiettivo finale è creare un valore concreto per gli utenti, oltre che aumentare il livello di gradimento e la fiducia verso l’Istituto. Ed è quello che Inps ha messo in pratica attraverso il Piano Strategico Digitale 2022-2024.

Per raggiungere questo obiettivo ambizioso è cambiato il modo in cui l’Inps si relaziona con le diverse categorie di utenti secondo una serie di principi cardine che rendono la comunicazione più efficace ed efficiente: semplicità, personalizzazione, accessibilità, proattività, inclusività, automazione, immediatezza.

La possibilità di interazione diretta tra utente e Istituto per via telematica rientra in una logica di uniformità e completezza del servizio, andando a integrare e non a sostituire le prestazioni erogate dalle strutture territoriali e dal Contact center multimediale, così come non esclude la possibilità per l’utente di rivolgersi a un intermediario professionale per accedere ai servizi dell’Inps. La digitalizzazione e l’automazione dei processi, infatti, è accompagnata da un potenziamento del ruolo e del valore dell’Inps sul territorio, specie attraverso i patronati che rappresentano degli interlocutori fondamentali per l’evoluzione qualitativa della relazione con le diverse categorie di utenti. A tale proposito, si pensi che su 17,3 milioni di pratiche giunte all’Istituto nel 2022, oltre la metà (9,3 milioni) sono state presentate dai patronati.

Nel percorso di evoluzione, che rientra nell’ambito della trasformazione digitale della Pubblica amministrazione finanziata dal Pnrr, l’Inps ha addirittura anticipato le tempistiche previste per l’anno 2023, con 87 nuovi servizi rilasciati ad oggi, rispetto ai 70 indicati come target dal Pnrr stesso, oltre all’accrescimento professionale sulle nuove tecnologie di oltre 13.000 dipendenti. Un successo per l’Inps, ma soprattutto una maggiore soddisfazione dell’utenza che, grazie ai servizi digitali, ha potuto usufruire di un canale personalizzato ed efficiente per accedere alle prestazioni previdenziali e assistenziali fornite dall’Istituto.

Tra le novità digitali più recenti, l’hub delle prestazioni pensionistiche, un servizio che permette di semplificare la presentazione delle domande di pensione anche mediante la precompilazione di alcuni dati e di gestire la liquidazione delle pensioni di anzianità in maniera integrata ed automatica. In meno di un mese dal rilascio sono state inviate oltre 5 mila comunicazioni ed oltre 2 mila domande precompilate di pensione sono state messe a disposizione del cittadino.

Tra i nuovi servizi digitali che hanno avuto maggiore impatto tra i cittadini, si segnala l’hub delle prestazioni non pensionistiche, una piattaforma unificata per la raccolta e la gestione integrata delle domande on-line di tutte le prestazioni al di fuori dell’ambito pensionistico, quali l’assegno di congedo matrimoniale, le indennità una tantum di diversa tipologia, il contributo per le famiglie con figli disabili. A settembre 2023 risultano gestite dall’hub oltre 3,6 milioni di domande per 30 diverse prestazioni e oltre 720 milioni di euro liquidati.

Un altro servizio particolarmente apprezzato e utile per gli utenti è la delega digitale, che permette a un delegato – tutore, genitore, amministratore di sostegno, curatore – di accedere, a seguito di delega verificata, all’identità digitale personale di un delegante utilizzando le sue credenziali Spid e usufruire delle funzionalità online. A settembre 2023 risultano oltre 7,6 milioni di accessi con delega digitale.