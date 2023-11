Un punto che non può appagare. Quello che il Benevento conquista contro il Giugliano muoverà anche la classifica, permette alla Strega di mantenere inalterate le distanze dal primo posto, ma ha il sapore amaro dell’occasione persa, perché l’undici giallorosso – pur in una partita non interpretata nel migliore dei modi – a tre minuti dalla fine era avanti per 2-1 e pregustava l’aggancio alla vetta, a all’87’ è arrivato il gol ospite che ha vanificato gli sforzi degli uomini di Andreoletti.

