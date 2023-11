Governo: fonti, a vertice P.Chigi focus su trattativa Ue nuove regole patto Stabilità

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Si è svolto oggi a Palazzo Chigi un incontro fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini per fare il punto, “come di consueto, sui principali dossier all’attenzione del governo. Alle riunioni, che si sono svolte in un clima di piena sintonia e collaborazione”, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, hanno partecipato anche i ministri e i rappresentanti politici competenti per materia. “L’incontro è stata una delle periodiche occasioni di confronto per discutere delle diverse iniziative dell’agenda di governo, in particolare il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha riferito sullo stato della trattativa europea sulle nuove regole del patto di stabilità”, illustrano le stesse fonti.