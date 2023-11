Non ha sortito effetti il percorso tecnico amministrativo partito con apposite delibere di Giunta Comunale di Benevento dello scorso autunno 2022 e seguito da atti determina del Settore Cultura per l’affidamento in gestione a terzi dell’immobile comunale denominato “Teatro San Nicola”, sito in via Bartolomeo Camerario, all’angolo tra via Salerno e via Gennaro De Rienzo, e dell’immobile comunale denominato “Piccolo Teatro Libertà”, sito nel complesso dell’ex Lazzaretto in via S. Colomba, Quartiere Rione Libertà.

