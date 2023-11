Covid: presidente Policlinico San Matteo, ‘assoluzione ha restituito verità’

Milano, 14 nov. (Adnkronos) – “Ho sempre creduto profondamente nella giustizia ed ero quindi fiducioso rispetto all’esito di questo processo che ha restituito la verità. Io non ho mai comprato un’azione nella mia vita, e men che meno lo avrei fatto in quel drammatico momento. Parole come ‘insider trading’ o ‘speculazione finanziaria’ non appartengono al mio mondo né alla mia cultura ma, come sanno tutti quelli che mi conoscono, al massimo mi riconducono a serie televisive”. Lo afferma Alessandro Venturi, presidente della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, in merito alla sua assoluzione, con formula piena, nella vicenda Diasorin.

Venturi, insieme all’amministratore delegato di Diasorin, Carlo Rosa erano accusati dalla procura di Milano per insider trading: avrebbero rivelato la notizia che Diasorin aveva messo a punto un test diagnostico per il Covid prima che, il 7 aprile 2020, venisse diffusa una nota ufficiale. Una soffiata che avrebbe consentito ad altri, non imputati, piccoli guadagni non leciti.

“Voglio però dire che provo ancora orgoglio per il contenuto del messaggio che ho inviato il 3 aprile 2020 ad un collega presidente di un altro Istituto di ricerca lombardo, perché è lo stesso orgoglio che provo ogni volta che la grande comunità del Policlinico San Matteo di Pavia salva una vita con il suo quotidiano preziosissimo lavoro” aggiunge. “Spero che ora l’ospedale che presiedo venga ricordato dalla stampa per il grande contributo che ha dato all’intero Paese durante la pandemia e, in particolare, per il grande lavoro che un professionista integro come il professor Fausto Baldanti, con i suoi ricercatori, svolge ogni giorno” conclude Venturi.