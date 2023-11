Indetto un concorso pubblico semplificato per soli esami per l’assunzione, con contratto a tempo parziale (50%) e indeterminato, di un istruttore amministrativo – contabile (area degli istruttori – ex categoria C – CCNL comparto funzioni locali 2019-2021) , prioritariamente riservato ai volontari delle forze armate.

