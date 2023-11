Camera: Pd chiede riunione Giunta regolamento, ‘ormai Dl è diventato regola’

Roma, 14 nov (Adnkronos) – Il Pd ha chiesto in aula alla Camera la convocazione della Giunta del regolamento di Montecitorio sulla questione dell’eccesso di decretazione di urgenza e del ricorso alla fiducia. “Ci troviamo di fronte a un profondo cambiamento della prassi ordinaria: il decreto era una fase eccezionale mentre sta diventando la regola”, ha detto Federico Fornaro in aula.

“La settimana prossima ne avremo due da discutere ma la riduzione del numero dei parlamentari ha provocato l’ulteriore compressione del numero di deputati che ogni singolo gruppo ha in commissione per cui, come sta accadendo, discutiamo l’illustrazione degli Odg e in commissione Affari costituzionali si sta votando sul Dl Migranti”, ha proseguito Fornaro.

“Chiediamo formalmente la convocazione della Giunta perchè per i gruppi medio-piccoli c’è l’oggettiva difficoltà a partecipare ai lavori delle commissioni”. Medesima questione è stata posta in aula dal M5s.