Roma, 14 nov. – (Adnkronos) – Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo l’incontro di ieri con Igor Tudor, il presidente Aurelio De Laurentiis ha incontrato oggi a Roma Walter Mazzarri che, secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbe disponibile ad accettare un incarico di 7 mesi senza opzioni per il futuro e per questo sarebbe in pole position per tornare sulla panchina azzurra. Il tecnico croato resta a Roma in attesa della decisione finale del presidente del Napoli.