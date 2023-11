Ucraina: Germania raddoppierà aiuti militari per il 2024

Berlino, 13 nov. (Adnkronos) – La Germania raddoppierà i suoi aiuti militari all’Ucraina per il 2024, portando la cifra da 4 a 8 miliardi di euro. Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in un’intervista all’emittente tedesca Ard. “Questo è un segnale forte per l’Ucraina, che dimostra che non ci arrendiamo”, ha detto Pistorius, tra le crescenti preoccupazioni che l’attenzione dell’Occidente si stia spostando sulla guerra tra Israele e Hamas.

I cambiamenti previsti nella dotazione di bilancio della Germania sono il “risultato delle lezioni apprese” dal 2023, ha affermato Pistorius. I fondi stanziati per gli aiuti militari all’Ucraina sono stati “rapidamente esauriti” quest’anno e la Germania preferirebbe non dover richiedere ulteriori finanziamenti per il 2024. Il finanziamento aggiuntivo dovrà prima essere approvato dalla commissione bilancio del Bundestag, che inizierà gli aggiustamenti di bilancio il 16 novembre. Poi passerà al voto in parlamento.