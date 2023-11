Scioperi: Fratoianni, ‘ingiustificato divieto commissione garanzia’

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Gli esponenti della destra e del governo ritengano labili le motivazioni che hanno portato Cgil e Uil allo sciopero generale? Comprensibile, poiché questa destra non difende evidentemente le ragioni dei lavoratori, dei pensionati e dei ceti sociali più deboli”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Così come è altrettanto comprensibile – prosegue il leader di SI – che Salvini abbia reagito in modo stizzito all’annuncio dello sciopero, dato che non ha realizzato nessuna delle promesse fatte in tutti questi anni. E ora i nodi arrivano al pettine. Meno comprensibile però è l’orientamento odierno della commissione di garanzia sugli scioperi, altro che autorità indipendente, sembra piuttosto una commissione di garanzia del governo. È per tutte queste buone ragioni che fanno bene i sindacati – conclude Fratoianni – a confermare lo sciopero e a non rispettare questi divieti ingiustificati”.