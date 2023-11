A casa non era più tornato. La sua casa è stata per diversi mesi la Terapia intensiva dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

È finita nella mattinata di sabato la vita di Alessandro Andreocci, quarantatreenne celibe di Sant’Agata de’ Goti che, alla guida del suo trattore, era rimasto coinvolto in un incidente avutosi lo scorso mese di marzo lungo una delle strade rurali del reticolato saticulano.

