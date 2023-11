Morta Indi Gregory, la piccola non ce l'ha fatta

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Indi Gregory è morta la notte scorsa. Lo ha reso noto Dean Gregory, papà della bambina di 8 mesi affetta da una grave patologia mitocondriale. Alla piccola il 6 novembre scorso il governo italiano aveva concesso la cittadinanza per consentirle di essere trasferita a Roma, all'ospedale Bambin Gesù.

Nonostante la battaglia legale intrapresa dai genitori, venerdì le corti del Regno Unito avevano disposto lo stop ai trattamenti vitali ed il trasferimento in un hospice.

"Io e mia moglie Clare siamo arrabbiati, affranti e pieno di vergnogna", dice il padre di Indi in un messaggio ai suoi avvocati.

(ITALPRESS).

13-Nov-23 08:37