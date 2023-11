Milano-Cortina: Abodi, ‘interventi all’Arena di Verona nel rispetto degli eventi culturali’

Roma, 13 nov. – (Adnkronos) – “In relazione all’articolo apparso domenica sul Corriere di Verona, titolato ‘Abodi: Due estati senza concerti per un’Arena davvero olimpica’, ritengo opportuno fornire un sintetico contributo che si associ alle dichiarazioni che ho fatto sabato scorso in occasione della mia visita alla 125ª edizione di FieraCavalli, per dare un quadro più puntuale del progetto e dei suoi positivi effetti. L’iniziativa, finanziata con risorse messe a disposizione del Governo, contribuirà al miglioramento dell’accessibilità dell’Arena di Verona e rappresenterà una delle più significative eredità dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi in una nota.

“Il soggetto attuatore, la società Infrastrutture Milano Cortina 2026, sta collaborando con il Comune di Verona e tutti gli altri enti interessati, per effettuare gli interventi in modalità compatibile con gli indirizzi di tutela e valorizzazione del monumento, nel rispetto delle esigenze legate allo svolgimento degli eventi culturali correntemente ospitati dall’Arena, a partire dalla stagione lirica, consentendo il superamento delle barriere architettoniche che permetterà la piena accessibilità all’anfiteatro, anche in occasione delle cerimonie di chiusura dell’Olimpiade e l’apertura della Paralimpiade italiane”, aggiunge Abodi.