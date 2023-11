Migranti: Calenda, ‘accordo con Albania solo un gioco per le europee’**

Roma, 13 nov (Adnkronos) – Il punto debole dell’accordo sui migranti con l’Albania “non attiene al diritto internazionale, ma alla difficoltà di esecuzione e ai numeri risibili”. Lo ha detto Carlo Calenda al forum all’Adnkronos.

“Su 150mila arrivi noi rimpatriamo circa 4mila persone, quindi faremo 300-400 rimpatri. E una cosa senza senso, che avrà un costo enorme, con problemi giganteschi”, ha spiegato il leader di Azione sottolineando: “Alla fine quello che succede è che la Meloni prima delle elezioni vuole poter dire, ho mandato i migranti in un altro Paese. Poi sa perfettamente che non funzionerà. Siccome non riescono a fare le cose, si inventano le cose. E’ in ottica elezioni europee, è tutto un gioco per le elezioni europee”.