Mattarella: ‘rapporto inscindibile tra cultura e libertà’

Napoli, 13 nov. (Adnkronos) – “La sua testimonianza è esemplare, un’esaltazione del rapporto inscindibile tra cultura e libertà”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Napoli all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università Federico II, in occasione dell’800/mo anniversario della sua fondazione, riferendosi all’intervento di Fatima Mahdiyar, studentessa afghana che ha parlato a nome dei colleghi stranieri che studiano nel’ateneo. “Capisco le difficoltà che deve avere incontrato -ha aggiunto il Capo dello Stato- per studiare, per inserirsi in nuove relazioni, in un Paese diverso, con lingua diversa, ma lei dimostra che la volontà di cultura supera ogni difficoltà”.