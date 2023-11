Napoli, 13 nov. (Adnkronos) – “Per la pace, la cultura, la ricerca, lo studio, il dialogo di ricerca comune oltre le frontiere è un elemento indispensabile, senza il quale non procede uno sviluppo di pace. E per questo è di grande importanza quanto avviene nelle università”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Napoli all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università Federico II, in occasione dell’800/mo anniversario della sua fondazione.