Europee: Calenda, ‘nessuna asticella per Azione, mi candido se lo fanno gli altri leader’**

Roma, 13 nov (Adnkronos) – Qual è l’asticella che ha messo per Azione alle prossime europee? “Non lo faccio mai più. A Roma ho detto vincere. Quando ho preso il 20% mi sono depresso, mentre eravamo il primo partito. Alle politiche ho detto il 10%, per una cosa nata in 45 giorni, e l’8% è passato per una sconfitta. Invece è stato un miracolo”. Lo ha detto Carlo Calenda al forum Adnkronos.

“L’asticella per me è l’obiettivo di lungo periodo di mettere il bipolarismo in stallo per costruire un programma serio, se no il Paese è fregato”, ha sottolineato il leader di Azione.

“Io non mi vorrei candidare, vengo dal Parlamento europeo e dire che torno a fare il parlamentare europeo per non farlo non mi piace. Ma se si candideranno tutti i leader toccherà anche a me, ma non vorrei”, ha spiegato ancora Calenda.