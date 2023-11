Dell’ampliamento degli spazi nei due cimiteri di Calvi si è parlato a più riprese, dentro e fuori il Consiglio, dopo che il piano è entrato nella programmazione delle opere pubbliche, lo scorso marzo.

Il 3 novembre l’argomento è stato discusso dalla Giunta Rocco, che con la delibera 95 ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di nuovi loculi e ossari sia in via La Frazia che a Cubante.

