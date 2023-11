Una partita completamente diversa rispetto alle precedenti, complice la crescita esponenziale dell’avversario e l’entusiasmo regalato dai risultati. Vietato fidarsi del Giugliano per il Benevento, in scena al “Vigorito” nel Monday Night di Serie C e in contemporanea con la capolista Juve Stabia, impegnata nel faccia a faccia delicato contro il Foggia.

