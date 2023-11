A Roma la Lpg week, una settimana di eventi dedicati al Gpl

Roma, 13 nov. – (Adnkronos) – Cinque giorni di eventi che attireranno oltre 2.000 visitatori provenienti da più di 110 Paesi diversi e trasmessi in streaming nei 5 continenti. Sono questi i numeri della Lpg Week, il principale evento mondiale sul Gpl organizzato ogni anno dalla World Lpg Association e dalla Liquid Gas Europe, ospitato quest’anno nel Nuovo Centro Congressi di Roma, la Nuvola, a partire da oggi e sino al 17 novembre da Assogasliquidi-Federchimica, associazione industriale di riferimento in Italia.

Conferenze, eventi correlati, esposizioni e incontri fra gli stakeholder del settore compongono un programma di appuntamenti dal titolo “Just Energy”, l’energia giusta, equa, in grado di coniugare la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale. Significato che negli ultimi 10 anni ha assunto una rilevanza sempre maggiore: l’industria mondiale del Gplè impegnata nel percorso di decarbonizzazione nei settori della combustione (usi domestici, commerciali ed industriale) e dell’automotive. Comparti nei quali l’industria italiana del Gpl si posiziona tra i leader mondiali.

“Le nostre aziende hanno accettato una sfida che richiede grandi investimenti – ricorda Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi – ed entro il 2030, il Gpl distribuito in Italia sarà composto per almeno il 40% da una miscela bio e rinnovabile ed entro il 2050 otterremo un ulteriore taglio delle emissioni di CO2. Il prodotto non servirà solo alla transizione energetica, ma sarà una valida alternativa per il futuro utilizzabile nelle stesse infrastrutture, impianti, apparecchi e veicoli oggi alimentati con il Gpl tradizionale. La Lpg Week accende un faro anche sull’industria italiana che permette a 7 milioni di consumatori di avere riscaldamento, energia per cucinare e produrre acqua calda in casa a basse emissioni e a 3 milioni di automobilisti di circolare in città anche durante le domeniche ecologiche.

L’evento si svolge a Roma, un comune in cui, anche con la nuova Ztl fascia verde appena varata, le auto se convertite a Gpl potranno continuare a circolare senza limitazioni. Attenzione quindi massima alle esigenze sociali ed economiche delle famiglie italiane”. Quanto al programma della Lpg Week, le due giornate centrali di convegni, saranno aperte mercoledì 15 novembre dall’intervento del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin prima del dibattito dal titolo “Liquid gas supporting decarbonisation”.

Giovedì 16 si affronterà il tema del GPL come carburante alternativo per il settore automotive con la discussione “Liquid gas: the alternative fuel ready to decarbonise our future”. Le sessioni convegnistiche vedranno coinvolti le Imprese, gli esponenti italiani di Dicasteri coinvolti e della politica nazionale ed europea, oltre a relatori del mondo della ricerca come Enea, Politecnico di Milano e Innovhub. Ultimo giorno in calendario venerdì 17 dedicato all’autotrazione con la sessione “Autogas day” dei rappresentanti dell’industria del Gpl e del settore automobilistico.