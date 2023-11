Da quattro a sei mesi di attesa. Se per alcune patologie la prenotazione a lunga scadenza potrebbe essere “normale”, non si può dire altrettanto per la neuropsichiatria infantile. Genitori di bambini affetti da tali patologie – denuncia il Tribunale per i diritti del malato – sono stati costretti a depositare una petizione per rivendicare il diritto alla salute.

