Altre soluzioni non sono risultate praticabili: l’unica, dopo aver esperito innumerevoli tentativi per trovare un’alternativa adeguata, è rimasta il senso unico alternato, che scatterà a partire da domani mattina e rimarrà in vigore per undici mesi. Interessa la Strada Statale 90 Bis delle Puglie, precisamente dal kilometro 4+900 al km 5+500, per consentire un intervento sul ponte Valentino al km 5 200, su corsia di marcia a partire dalle ore 7 di domani 13 novembre fino alle ore 23 del 13 ottobre 2024.

