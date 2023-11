Un vero e proprio agguato. Quello andato in scena ieri mattina al Rione Libertà. Erano le 6.30 quando in via Ferrara, traversa del lungo Sabato don Emilio Matarazzo, la 32enne Annarita Taddeo, è stata centrata alla testa da un colpo di pistola, esploso da una persona che poi si è data alla fuga utilizzando un motorino parcheggiato nei pressi del condominio in cui vive la ragazza. La donna era in stato semicosciente quando è stata presa in carico dagli operatori del servizio 118 che l’hanno portata all’ospedale ‘San Pio’, dove è stata sottoposta a trattamenti medicali per stabilizzarne le condizioni.

