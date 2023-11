La Giunta del Comune di San Bartolomeo in Galdo, guidata dal sindaco Carmine Agostinelli, ha deciso di approvare il progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del versante occidentale a valle del centro abitato.

La progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori era stata finanziata dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un contributo pari a euro 420 mila euro per l’annualità 2021.

