Nassirya: Gen. Truglio, ‘rendere omaggio a vittime, martiri per causa di libertà e giustizia’

Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – “Oggi ricorre il ventennale della strage di Nassirya in cui hanno perso la vita 19 italiani, tra cui 12 carabinieri, 5 militari dell’esercito e due civili. E’ un anniversario importante. Anche in questo caso dobbiamo rendere omaggio alla memoria di questi caduti, caduti per l’Italia, nel corso di una missione che stavano svolgendo con onore. Una missione difficile che, purtroppo, li vide soccombere. Sono caduti per l’Italia, martiri per una causa di libertà e giustizia”. Lo ha detto il generale Giovanni Truglio, Comandante interregionale dei Carabinieri Sicilia-Calabria ‘Culqualber” che, che oggi ha partecipato alla commemorazione per la strage di Nassirya a Palazzo dei Normanni a Palermo.