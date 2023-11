Milano: Design Week, Comune lancia bando per uso temporaneo spazi dismessi

Milano, 11 nov. (Adnkronos) – Dall’ex Ospedale Negri Pini in zona Gorla all’ex palazzina Acqua di Nolo; dalla Casa dell’Acqua di Crescenzago a Cascina Spazzola, a Ponte Lambro, da Baroni 85 al Gratosoglio, fino ad alcuni spazi di Edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale in zona Niguarda, Famagosta e Gallaratese. Dopo il successo degli allestimenti e le installazioni all’ex Macello di via Lombroso in Porta Vittoria e all’Istituto Marchiondi a Baggio, e in vista della prossima edizione della Milano Design Week, il Comune di Milano ha deciso di mettere parte del proprio patrimonio immobiliare attualmente in disuso a disposizione degli operatori e della loro creatività attraverso un bando.

All’avviso potranno partecipare gli operatori che intendono inserire eventi e iniziative all’interno del palinsesto ufficiale della Milano Design Week 2024, in programma in città dal 15 al 21 aprile 2024. Le proposte dovranno arrivare entro il prossimo 4 dicembre.

“Anche in vista dell’edizione 2024 vogliamo mettere la nostra attenzione e il nostro impegno non solo sul centro città e sui vari distretti storici del design che rendono la Milano Design Week un evento internazionale e conosciuto in tutto il mondo, ma anche su zone meno centrali per rendere la manifestazione sempre più diffusa, estesa e aperta a più cittadini e cittadine possibili -spiega Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico con delega a Moda e Design-. Una settimana che, come accaduto anche lo scorso anno a Baggio, Calvairate o in zona Certosa, diventa occasione anche per ripensare, riqualificare e rivalutare spazi momentaneamente non utilizzati, grazie alla creatività e all’ingegno dei tanti operatori che insieme a noi rendono imperdibile questo appuntamento”.