“Viste le ultime notizie pervenute dal tavolo nazionale riguardante il settore manutenzione rotabile, che riguardano direttamente in maniera negativa l’Imc di Benevento della Dbr Campania, con la sua chiusura per il 2025, chiediamo un urgente incontro tra le parti anche per evitare lo stato di agitazione dei lavoratori interessati, fortemente preoccupati per tale situazione. Infatti da qui a breve in base al nuovo modello di organizzazione presentato dalla società i lavoratori potranno ritrovarsi senza alcuna collocazione, con ricadute importanti in termini professionali e occupazionali”.

E’ quanto scritto nella lettera delle segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Mobilità Orsa, in merito al futuro dell’Impianto Manutenzione Corrente (in sigla Imc) di Benevento

