Calcio: Serie A, Lecce-Milan 2-2, Sansone e Banda trovano il pari in rimonta

Lecce, 11 nov. (Adnkronos) – Gara incredibile al Via del Mare tra Lecce e Milan con gol annullato ai padroni di casa in pieno recupero e tante proteste, dopo che la squadra di D’Aversa aveva recuperato due reti e agguantato il 2-2 finale. E’ comunque un altro mezzo passo falso del Milan in campionato ma poteva anche andare molto peggio se l’arbitro Abisso, richiamato dal Var non avesse annullato per un fallo la rete di Piccoli in pieno recupero e con il Milan in dieci per l’espulsione di Giroud. Un punto che non consente al Milan di avvicinarsi quanto avrebbe voluto alla vetta. I rossoneri si portano a 23 punti mentre il Lecce di D’Aversa si porta a 14 ma aveva sognato la rimonta e il successo dopo la beffa nel recupero all’Olimpico con la Roma.

Pioli dopo il successo e l’ottima gara con il Psg in Champions torna al 4-3-3 con Giroud al centro dell’attacco con Leao e Chukwueze ai suoi lati. Senza Pulisic giocano Krunic e Pobega dal 1′ insieme a Reijnders a centrocampo. D’Aversa, invece, conferma dieci undicesimi della formazione scesa in campo a Roma nello scorso turno, e persa nel recupero. L’unico cambio è Strefezza al posto dell’infortunato Almqvist. Davanti a Falcone ci saranno quindi Pongracic e Baschirotto centrali mentre il trio di centrocampo è formato da Kaba, Ramadani e Rafia, con Strefezza e Banda a supporto di Krstovic. (segue)