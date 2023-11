La speranza – ma in realtà è anche una convinzione – è che l’impermeabilità difensiva del Benevento non dipenda (solo) da chi scende in campo. In tal senso, quella di lunedì con il Giugliano sarà una prova del nove visto che molto probabilmente la formazione giallorossa si presenterà al ‘Vigorito’ con una retroguardia inedita, almeno per quanto riguarda gli interpreti che scenderanno in campo.

