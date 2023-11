Titoli Stato: rendimenti in netto calo in aste Btp a 3 e 7 anni**

Roma, 10 nov. – (Adnkronos) – Rendimenti in netto calo nelle aste di Btp a 3 e 7 anni condotte oggi dal Tesoro: per il titolo più breve (scadenza settembre 2026) sono stati assegnati 3 miliardi di euro a fronte di una richiesta di 4,62 miliardi (rapporto di copertura 1,54) mentre il rendimento è sceso di 18 punti rispetto all’ultima asta del 12 ottobre, attestandosi al 3,75%. Assegnati invece 2 miliardi di Btp in scadenza a novembre 2030, con una domanda di 3 miliardi: il rendimento in questo caso scende di 15 punti al 4,21%.

Sempre oggi il Tesoro ha collocato Btp a 15 e 30 anni: in un’asta di titoli in scadenza a marzo 2028 sono stati collocati 1,5 miliardi con una domanda di 2,18 miliardi e un rendimento lordo del 4,84%. In una seconda asta di Btp a 15 anni l’importo collocato è stato sempre di 1,5 miliardi (richiesta di 2,44 miliardi) e un rendimento lordo del 4,07%. Infine è stato collocato un miliardo di Btp in scadenza a ottobre 2053 con un rendimento lordo del 5,05%.