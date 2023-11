Riforme: Meloni, ‘stop governi scelti su testa cittadini’ (2)

(Adnkronos) – Quella del premierato “è una riforma che noi abbiamo scritto dopo aver ascoltato tutte le forze politiche, le associazioni di categoria, dopo aver raccolto la sensibilità della stragrande maggioranza degli italiani. Ora è a disposizione del Parlamento dove ovviamente il nostro obiettivo è lavorare perché abbia il più ampio consenso possibile, perché si possa raggiungere in Parlamento la maggiora dei due terzi in entrambe le Camere che serve ad approvare la riforma. Ma se questo non dovesse accadere, se non dovessimo raggiungere la maggioranza dei due terzi, allora saranno gli italiani a decidere con un referendum se confermare oppure no questa rivoluzione. E io sono certa che la grande maggioranza degli italiani capirà di avere l’occasione storica di rendere in Italia una democrazia matura”.