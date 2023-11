Pd: Schlein al congresso Pse, ‘in Italia destra estrema che discrimina’

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Dopo un anno di governo di troviamo di fronte alle risposte sbagliare di una destra estrema che sta mostrando il suo vero volto: combattono i poveri invece che la povertà, tagliano i servizi, discriminano la comunità Lgbtq+. E Meloni è una premier donna che non fa nulla per migliorare la condizione delle altre donne. E’ incredibile. Ma c’è una differenza tra una leadership femminile e una leadership femminista…”. Così Elly Schlein al congresso del Pse a Malaga.

La segretaria del Pd nel rinnovare il sostegno a Pedro Sanchez perchè continui il suo governo e “le battaglie comuni” da portare avanti, ha rimarcato come in Italia si assista a politiche del governo di Giorgia Meloni che non vanno nel senso di ridurre la precarietà, specie quelle dei giovani e della donne, come il centrodestra stia tagliando la sanitò pubblica “per cui curarsi diventa una cosa da ricchi”. Quindi la ‘controricetta’ Pd: “Noi insistiamo nella difesa della sanità pubblica, nei servizi che sostengano il lavoro delle donne in un Paese dove, specie al Sud, le donne lavorano poco. Insistiamo su un salario minimo. Difendiamo diritti sociali e diritti civili e pensiamo che la società più sicura è una società più inclusiva”.