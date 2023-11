Roma, 10 nov (Adnkronos) – “Assommano una riforma costituzionale che umilia il capo dello Stato allo Spacca Italia di Calderoli. Lo fanno per coprire l’incapacità del Governo nell’affrontare il carovita e le emergenze economiche. Domani saremo in piazza per manifestare per la sanità pubblica, per i salari e contro una manovra iniqua che umilia l’Italia e il Parlamento”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.