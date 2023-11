Pavia: Maione visita dipartimento Arpa, investiti 10 mln per bonifiche

Milano, 10 nov. (Adnkronos) – Il punto sulle questioni ambientali del territorio: lo ha fatto l’assessore regionale lombardo all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione che questa mattina ha visitato la sede del dipartimento Arpa di Pavia, dove ha colto anche l’occasione per ringraziare i funzionari della sede territoriale.

“Regione Lombardia -ha dichiarato Maione- ha erogato negli ultimi anni oltre 10 milioni di euro ai comuni della provincia di Pavia per interventi di bonifica e messa in sicurezza. Le questioni ambientali sono al centro della nostra azione amministrativa. Stiamo dando una svolta definitiva a bonifiche ferme da tempo e che ora necessitano di azione”.

“Sul territorio pavese, grazie a una forte azione istituzionale tra Regione e Comuni, -ha aggiunto l’assessore- sono già stati bonificati 119 siti. Ne rimangono ancora 54: su 42 ci sono interventi già in corso oppure conclusi e in attesa di certificazione, mentre 12 siti sono alla fase di progettazione. I progetti sono tanti e le risorse economiche sempre meno. Vogliamo iniziare a ragionare su partnership con i privati per progetti di bonifica e di rigenerazione urbana”.

“Per le bonifiche di carattere comunale -ha concluso l’assessore- a inizio estate abbiamo affrontato l’ostacolo dettato dallo stop della Corte costituzionale. Abbiamo trasformato in opportunità questa situazione e fatto in due mesi una nuova legge regionale che desse ai Comuni la competenza per intervenire con la possibilità di attivare una serie di sostegni da parte della Regione. Vogliamo essere al fianco di quei Comuni, soprattutto i più piccoli, che spesso non hanno in organico figure tecniche in grado di gestire procedure di alta complessità e specializzazione”.

All’incontro ha partecipato anche il presidente della commissione Ambiente del Consiglio regionale, Alessandro Cantoni. “Quello odierno -ha dichiarato Cantoni- è stato un incontro significativo, in cui l’assessore Maione ha ancora una volta dimostrato l’attenzione per il nostro territorio. Pavia sta vivendo un percorso di rigenerazione e l’attenzione all’ambiente non può che essere elevatissima”.

“La tempestività -ha concluso Cantoni- con cui la Commissione e il Consiglio hanno approvato la nuova legge testimonia l’impegno della Regione Lombardia verso i temi ambientali e la volontà di rimettere in condizione i Comuni e gli operatori di realizzare il risanamento e la bonifica dei siti contaminati”.