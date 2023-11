Sepang, 10 nov. – (Adnkronos) – Alex Marquez è il più veloce nelle pre-qualifiche del Gp della Malesia con 1:57.823. Lo spagnolo del team Gresini (Ducati) gira in 1’57″823 precedendo il connazionale e compagno di marca Jorge Martin (1’57″997) e l’australiano della Ktm Jack Miller (1’58″232). Il miglior italiano è Luca Marini, con la Ducati del team VR46, al 6° posto in 1’58″334). Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (1’58″420), in sella alla Ducati ufficiale è ottavo.