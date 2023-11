Manovra: Fitto, ‘c’è sano realismo, scenario internazionale ci ha posto questioni inattese’2

(Adnkronos) – “Noi -ha spiegato il ministro- abbiamo diverse questioni a livello internazionale che ci devono accompagnare nella riflessione e la prima valutazione da fare è quella collegata a ciò che sta accadendo nel mondo”. Lo scorso anno, “nella nostra prima legge finanziaria, abbiamo messo in campo una manovra da 35 miliardi di euro e ben 21 sono stati destinati per sostenere famiglie e imprese nel pagamento delle bollette. Era una spesa necessaria in quel momento, ma sicuramente non una spesa strutturata per il nostro Paese”.

Oggi “siamo nel pieno di una gravissima crisi a livello internazionale; non c’è dubbio che l’invasione dell’Ucraina ci ha posto di fronte a una serie di questioni. Si è fatto un cenno alla postura europea sui temi fondamentali: non è che noi ci siamo accorti il 24 febbraio del 2022 che sul fronte energetico eravamo dipendenti dalla Russia. L’Europa, su questo, in un anno ha dimostrato di poter fare molto, ma di conseguenza ha dimostrato anche che negli anni precedenti ha sbagliato tanto”. E ha aggiunto: “All’interno delle proposte che stiamo discutendo con la Commissione europea abbiamo ad esempio una voce sul fronte investimenti sul rafforzamento delle reti energetiche del nostro Paese che rappresenta un elemento importante per il nostro sistema produttivo del nostro Paese.” Questo per dire che “non si tratta eventualmente di ricevere degli applausi, ma è che siamo in un momento molto complesso, occorre ragionare bene e fare scelte strategiche che non siano accompagnate da slogan o spot ma che diano una prospettiva al nostro Paese”.

“La differenza tra questo governo e gli altri -ha sottolineato Fitto- è che questo governo ha una prospettiva di lunga durata e dunque deve tenere conto di una serie di obiettivi che rappresentano un meccanismo molto impattante sulla capacità di spesa”. Certamente “è un percorso che va adeguato”, ma in questo senso “mi sembra che stia procedendo rapidamente”. In ogni caso, ha concluso, “è una questione di sano realismo”.