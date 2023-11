Indi Gregory, Mantovano: “Non è un tronco”

Roma, 10 nov. (Adnkronos Salute) – “E’ viva, reagisce, è vitale, non è un tronco”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando di Indi Gregory, nell’ambito del Forum ‘Europa rapita: dove ritrovarla’, promosso dalla Fondazione Iniziativa Europa, in corso a Stresa (Verbania).

“Se non vale la pena fare queste battaglie, per cosa vale la pena farne e impegnarsi? – ha detto – Abbiamo visto tutti il video della piccola Indi mentre stringe con la sua manina il dito della persona che ha davanti: è viva, reagisce, è vitale, non è un tronco”. “Certo è una grave disabile, che ha una grave malattia molto seria che merita però di essere curata e non stroncata staccando le macchine – ha aggiunto Mantovano – Non so chi ha parlato di accanimento terapeutico quali dati avesse per una valutazione di questo tipo, la nostra valutazione è che ogni vita umana deve essere posta al centro dell’attenzione di tutti”.

“La decisione su Indi Gregory” è prevista “alle 17.30”, ha scritto Simone Pillon, avvocato che segue la famiglia Gregory, su ‘X’.

“Adesso vediamo” quale sarà la sentenza definitiva sul caso di Indi Gregory. “Noi abbiamo dato la cittadinanza alla bambina. Vediamo cosa decide la Corte inglese. Comunque siamo pronti ad accoglierla in Italia”, ha evidenziato dal canto suo il ministro della Salute, Orazio Schillaci.