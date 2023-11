(Adnkronos) – “Abbiamo scelto di sostenere gli investimenti -aggiunge la premier- e per il 2024 abbiamo stanziato 1,8 miliardi di euro per il credito di imposta alle imprese che investono nelle regioni appartenenti alla nuova zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. Lo dico nell’assemblea di Bergamo e Brescia -sottolinea- consapevole che il divario tra Nord e Sud, negli anni, ha rappresentato un problema per l’Italia, nel suo complesso”.