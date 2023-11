Milano, 10 nov.(Adnkronos) – “Il divario tra Nord e Sud, negli anni, ha rappresentato un problema per l’Italia nel suo complesso e nessuno meglio di chi crea ricchezza nel Nord capisce quanto sia importante recuperare quel divario”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video messaggio inviato all’Assemblea generale congiunta di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Bergamo.