Governo: Meloni, ‘confronto con parti sociali essenziale per esecutivo’

Milano, 10 nov. (Adnkronos) – “Sia io, sia il governo nella sua completezza riteniamo che il confronto con parti sociali sia essenziale per il lavoro dell’esecutivo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato all’assemblea generale di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia, in corso a Palazzolo sull’Oglio.

“Le vostre associazioni -ha aggiunto- sono due tra le principali realtà produttive nazionali e costituiscono un motivo di orgoglio, non solo per l’Italia che produce, ma per l’Italia intera. Siete il traino dell’economia e la piattaforma manifatturiera d’Europa e, ormai dopo un anno, conoscete bene la visione che ispira l’azione di questo governo. Avete chiaro quale sia il nostro lavoro”.