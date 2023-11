Governo: Meloni, ‘artigianato e Pmi ossatura nazione, non mancherà nostro ascolto’

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Considero da sempre gli artigiani e le Pmi l’ossatura della Nazione, la spina dorsale fatta di uomini, donne e famiglie che consente all’Italia di essere prospera e produrre posti di lavoro. Voi non avete fatto mai mancare il vostro contributo e noi non faremo mancare la nostra disponibilità ad ascoltare e comprendere”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo all’assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa.

“L’artigianato e le Pmi sono il fiore all’occhiello della nostra Nazione, lo dicono i numeri – rimarca -, senza di loro non esisterebbe il Made in Italy, l’Italia non potrebbe contare su un patrimonio di conoscenze e innovazione che ci permette di essere apprezzati sul mercato internazionale. Siete un patrimonio che questo governo vuole ascoltare e valorizzare”.