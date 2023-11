G7: Meloni, ‘dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia’

Roma, 10 set. (Adnkronos) – Nel “2024 arriverà la presidenza italiana del G7 in cui, chiaramente, l’Africa e il tema delle immigrazioni saranno centrali. La presidenza italiana del G7 si sviluppa lungo tutto l’anno con diverse iniziative dei vari ministeri. Il momento centrale, cioè il G7 dei leader, approfitto per annunciare che sarà dal 13 al 15 giugno in Puglia, nella Valle d’Itria, a Borgo Egnazia”. Lo annuncia la premier Giorgia Meloni nella video rubrica sui social ‘Gli appunti di Giorgia’.