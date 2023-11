Dragusin-gol, al Ferraris il Genoa batte 1-0 il Verona

GENOVA (ITALPRESS) – Il Verona si sveglia tardi, il Genoa ne approfitta per mettere all'incasso altri tre punti preziosi. Marco Baroni non puntella la sua panchina, a questo punto sempre più in bilico. I veneti hanno controllato per 40' senza che nulla succedesse perché i grifoni non riuscivano a sfoderare i loro artigli, poi due lampi rossoblù sono costati il gol di Dragusin. Da qui in poi è stato difficile rimontare, Baroni ha rischiato solo nel finale quando ha schierato un Verona molto più offensivo, ma Martinez ha fatto due miracoli blindando la sua porta e la vittoria genoana.

Partita bloccata in avvio, la prima emozione al 29' quando Martinez rischia il dribbling su Bonazzoli dopo un retropassaggio, ma il Verona rimedia solo un angolo su cui Amione manda alto di testa. Non accade nulla fino al 42' quando, su una mischia, Ekuban prende il palo interno, Magnani salva sulla linea dopo la ribattuta di De Winter. Il gol arriva 30 secondi dopo quando un break genoano porta Ekuban a servire Haps, ottimo assist volante per il solissimo Dragusin, tiro al volo da attaccante consumato e palla spedita in rete nell'entusiasmo del Ferraris.

Nella ripresa la musica non cambia. Il Genoa domina. Al 12' Strootman imbecca Puscas in velocità, Amione devia in angolo. Sul corner Puscas si trova il pallone tra i piedi ma non riesce a dare forza al tiro, Montipò c'è. Uno schema su calcio piazzato porta al tiro Sabelli (17'), Montipò ancora pronto. Il portiere veronese deve deviare un colpo di testa di Badelj due minuti dopo. Baroni sposta in avanti il baricentro della sua squadra con gli ingressi di Faraoni e Duda. Al 28' il pareggio sembra fatto quando Faraoni crossa, Martinez smanaccia e Terracciano colpisce il palo. I veneti ci credono. Angolo da destra, terzo tempo di Cruz, Martinez vola a deviare ancora in corner. Gli ospiti ci provano ma il Genoa resiste senza problemi, la panchina di Baroni traballa sempre più.

