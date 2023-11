Coni: siglato protocollo d’intesa con università Foro Italico e special team per benessere atleti

Roma, 10 nov. – (Adnkronos) – Insieme per migliorare il benessere degli atleti. Il Coni, l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e Special Team hanno sottoscritto oggi un protocollo per realizzare iniziative che possano promuovere e favorire benessere, qualità della vita e prospettive professionali degli atleti e delle atlete che sono, o che sono stati, impegnati a livello agonistico nello sport. L’intesa triennale è stata firmata in Sala Fiaccole, al Foro Italico, dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò, dal Rettore dell’Università di Roma “Foro Italico, Attilio Parisi e da Giuseppe Dossena, in rappresentanza di Special Team, l’associazione presieduta da Paolo Maldini e creata da campioni di calcio nazionale e internazionale con lo scopo di migliorare la qualità della vita di atleti ed ex atleti che si trovino in condizioni da non poter provvedere al proprio sostentamento nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi. Presenti, oltre a Dossena, gli altri referenti del progetto: Paolo Pizzo, campione della scherma e componente della Giunta Nazionale Coni e il professor Arnaldo Zelli, dell’Università Foro Italico. L’accordo prevede la realizzazione di un’indagine conoscitiva dal titolo “Benessere Psicologico nello Sport Agonistico” – realizzata per la prima volta in Italia grazie alle competenze scientifiche dell’Università – che si concentrerà sugli stili di vita, sulle esperienze sportive, sulle prospettive professionali e sullo stato di benessere fisico e psicologico degli atleti e delle atlete.