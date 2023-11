“Il 4 agosto scorso inoltrai una nota urgente, alla quale ne fecero seguito ulteriori, manifestando il mio dissenso per le modalità con le quali era stata gestita la vicenda dell’accoglienza di immigrati stranieri in alcuni immobili di privati ricadenti nel territorio comunale (di cui tra l’altro ero stato messo a conoscenza solamente per vie informali attraverso articoli di giornale) e le mie preoccupazioni in ordine alla mancanza di un coordinamento tra le varie autorità coinvolte nella questione e la cooperativa Itaca (a cui è stata affidata la gestione del Cas), al fine di tutelare la sicurezza del territorio. Ebbene, queste richieste sono rimaste inascoltate e mio malgrado le preoccupazioni che ho sempre espresso nelle precedenti note si stanno verificando concretamente”.

Esordisce così in una nota il sindaco di Ceppaloni Claudio Cataudo, che torna su uno dei temi della scorsa estate, diventato anche punto di scontro politico. Un argomento che si intende discutere in Prefettura.

