Caro Voli: ‘Carissimo Fiorello..’, Schifani allo showman, ’20 milioni per tagliare costo biglietti’*

Palermo, 10 nov. (Adnkronos) – “Ciao, carissimo Fiorello. Come avrai saputo, la Sicilia sta facendo la propria parte sul caro voli. Il nostro governo ha stanziato oggi 20 milioni per fare in modo che i residenti in Sicilia, quando vanno a Roma e a Milano paghino di meno. E’ un primo sforzo che si aggiunge a tutte le denunce che abbiamo fatto all’Antitrust e al Governo nazionale che sta facendo la propria parte”. Il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani si rivolge direttamente, in un video esclusivo dell’Adnkronos, allo showman Fiorello per annunciare le novità contro il caro voli. Nei giorni scorsi, il mattatore siciliano, nella trasmissione mattutina ‘Viva Radio2′ aveva tuonato contro il caro voli. Dalla Sicilia una tratta per Roma o Milano può raggiungere anche in 500 euro.

“Noi, poveri siciliani, adesso siamo costretti a prendere gli aerei privati e a viaggiare con la Briatore Airlines, dove Flavio passa con il carrellino offrendo caviale o aragosta. Se un biglietto costa 500 euro e 8 siciliani si mettono insieme e prendono un volo privato da 8, per 4000 euro, conviene!”. “Mi hanno detto che più c’è richiesta, più l’algoritmo alza il prezzo” ha esordito. “Algoritmo, sei una testa di c..!”. Oggi l’appello di Schifani a Fiorello.

Nello stesso messaggio Renato Schifani annuncia a Fiorello il suo “impegno” sull’ospedale cardiochirurgico pediatrico di Taormina che rischia la chiusura, di cui si era più volte occupato lo stesso showman: “Il Presidente Schifani non dimenticherà Taormina farà di tutto perché questa eccellenza possa sopravvivere, trovando un giusto equilibrio con le norme nazionali”.