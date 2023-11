Reggio Emilia, 10 nov. -(Adnkronos) – Pari per 2-2 tra Sassuolo e Salernitana in un match della 12/a giornata di Serie A, disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al doppio vantaggio degli ospiti con Ikwuemesi al 5′ e Dia al 12, replica la doppietta di Thorstvedt al 36′ e al 52′. In classifica il Sassuolo è 14° con 12 punti, la Salernitana ultima a quota 5.