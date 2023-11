Il colpo di testa di Improta al “Franco Scoglio” ha consegnato al Benevento tre punti d’oro per la sua classifica e ulteriori segnali incoraggianti per il percorso dei giallorossi. Il numero di successi in trasferta, i risultati utili consecutivi e l’imbattibilità della difesa di Matteo Andreoletti dipingono un ritratto della Strega che lascia ben sperare per il suo futuro e per l’avventura in Serie C.

